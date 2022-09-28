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Григорян: «Поражает абсолютно ослиное упорство, с которым бывших звёзд «Спартака» не хотят видеть в клубе»

28 Сентября 2022 • 09:28 Комментировать (2)
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший наставник «Анжи» Александр Григорян высказался о назначении Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».

Специалист не понимает, почему руководство «красно-белых» не хочет приглашать на работу в клуб своих легенд.

«Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звёзд «Спартака» не хотят видеть в клубе. Я не понимаю упорства, с которым не хотят сохранять традиции. Все топ-клубы, которые себя уважают, идут по этому пути», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что до Эшуорта спортивным директором «Спартака» был итальянец Лука Каттани, который покинул московский клуб минувшим летом.

После 10 сыгранных туров «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 2 октября против «Пари НН». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Григорян Пол Эшуорт
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (2)
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rac531
28 Сентября 2022 в 10:12
Поражает абсолютно ослиное упорство с каким Григорян безуспешно пытается на ТВ и в СМ доказать, что он какой-никакой, а тренеришка)

Лучше бы ехал к себе на Родину вместе с Захаряном)
rac531
28 Сентября 2022 в 10:06
Так уже видели-перевидели)
ШАВЛО - генеральный директор
КАРПИН - генеральный директор и главный тренер
РОДИОНОВ - генеральный директор и спортивный директор
ПОПОВ - спортивный директор
АЛЕНИЧЕВ - главный тренер
РЕЗУЛЬТАТ - НОЛЬ ПО КЕЛЬВИНУ)

А вот НЕ звезды Спартака и их РЕЗУЛЬТАТЫ
КАРРЕРА - золотые медали, суперкубок
ВАНОЛИ - кубок РФ
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