Григорян: «Поражает абсолютно ослиное упорство, с которым бывших звёзд «Спартака» не хотят видеть в клубе»

Бывший наставник «Анжи» Александр Григорян высказался о назначении Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».

Специалист не понимает, почему руководство «красно-белых» не хочет приглашать на работу в клуб своих легенд.

«Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звёзд «Спартака» не хотят видеть в клубе. Я не понимаю упорства, с которым не хотят сохранять традиции. Все топ-клубы, которые себя уважают, идут по этому пути», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что до Эшуорта спортивным директором «Спартака» был итальянец Лука Каттани, который покинул московский клуб минувшим летом.

После 10 сыгранных туров «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 2 октября против «Пари НН». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.