Рыбчинский: «Проблемы с реализацией»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли.

События матча прокомментировал полузащитник «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский, посетовавший на плохую реализацию моментов.

- Тяжелая игра. «Спартак» хорошо держал мяч. Чего не хватило? Реализации. У нас были моменты, чтобы второй забивать. Нужно было реализовывать их. Но проиграли, - заявил Рыбчинский в интервью изданию «Спорт-Экспресс».