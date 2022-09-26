Канчельскис — о назначении Эшуорта в «Спартак»: Это смешно и ужасно, в клубе работают дилетанты

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже. Думаю, что все хуже и хуже в «Спартаке» становится. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Сегодня, 26 сентября, «красно-белые» официально объявили о назначении Эшуорта на должность спортивного директора команды. Напомним, этот пост был вакантным с начала сезона, когда его покинул итальянский специалист Лука Каттани.