Гаврилов: Эшуорт в «Спартаке»? Я не знаю его

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Я не знаю, кто он, где он проработал раньше, какая у него деятельность была. Вот эти все вопросы нужно задать руководству. Кто кого приглашает вообще?» — приводит слова Гаврилова «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что не поддерживает никаких контактов со «Спартаком», поэтому не понимает, что там сейчас происходит.

Ранее «красно-белые» объявили о назначении 52-летнего Эшуорта на должность спортивного директора клуба. Напомним, этот пост был вакантным после ухода Луки Каттани.