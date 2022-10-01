Николсон: «У «Спартака» есть яйца, чтобы стать чемпионом России»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о дружбе с одноклубником Куинси Промесом, а также оценил чемпионские перспективы «красно-белых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Мы с Куинси Промесом лучшие друзья, братья. Думаю, что он — лучший футболист в России.

Считаю, что у «Спартака» есть яйца в этом сезоне, чтобы стать чемпионом России», — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» минувшей зимой. Всего в составе «красно-белых» 25-летний ямаец провёл 25 матчей, забив восемь голов в отдав три результативные передачи.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут завтра, 2 октября, против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.