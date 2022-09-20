Карпин рассказал, почему не вызвал Зобнина в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился информацией об отсутствии полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в составе национальной команды.

«После обнародования списка Рома позвонил. Попросил паузу. Потому что есть некоторые вопросы по здоровью», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

Главный тренер команды заявил, что Зобнин — это потеря для сборной, потому что он хорошо выглядит, если бы не позвонил, то обязательно присутствовал бы на сборе.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал две результативные передачи.