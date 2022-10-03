Масоэро: «Спартак» не ошибется, если купит Майга»

Защитник «Нижнего Новгорода» Лукас Масоэро поделился мнением о возможном переходе партнера по команде Мамаду Майга в столичный «Спартак».

«Майга и «Спартак»? Мне кажется, если они хотят его, то не ошибутся. Он классный игрок, но все зависит от него. Конечно, лучше, чтобы он остался в текущем клубе», — рассказал Масоэро в интервью «Матч ТВ». Накануне сам Майга отметил, что в его услугах заинтересованы московские ЦСКА и «Спартак».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Мамаду забил один гол во вчерашнем поединке против «красно-белых». Отметим, что малиец с прошлого года не считается легионером, поскольку полузащитник стал гражданином Российской Федерации.

