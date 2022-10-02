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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов рассказал, чем Абаскаль отличается от других тренеров «Спартака»

02 Октября 2022 • 09:33 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
Через 8 ч. 39 мин.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, в чём заключается отличительная особенность главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, испанский специалист возглавил «красно-белых» 10 июня нынешнего года.

«Рассудительный, умный и психолог. Он других тренеров, которые были в «Спартаке», он отличается тем, что больше уделяет времени ментальному подходу, вниманием к каждому игроку», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

После 10 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» набрал 19 очков, расположившись на пятой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут сегодня, 2 октября, против«Пари НН». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
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