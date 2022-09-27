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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки сборной России из «Спартака» вернулись в расположение клуба

27 Сентября 2022 • 14:56 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Пресс-служба столичного «Спартака» подтвердила возвращение игроков российской сборной в расположение «красно-белых».

Сообщается, что все они будут готовиться к предстоящему поединку Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита». Напомним, что принципиальная встреча состоится в Москве 29 сентября. Что же касается иностранных сборников, то Миха Мевля и Шамар Николсон будут доступны для выбора Гильермо Абаскаля позже.

После трети сыгранных матчей в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице.

 

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