Игроки сборной России из «Спартака» вернулись в расположение клуба

Пресс-служба столичного «Спартака» подтвердила возвращение игроков российской сборной в расположение «красно-белых».

Сообщается, что все они будут готовиться к предстоящему поединку Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита». Напомним, что принципиальная встреча состоится в Москве 29 сентября. Что же касается иностранных сборников, то Миха Мевля и Шамар Николсон будут доступны для выбора Гильермо Абаскаля позже.

После трети сыгранных матчей в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице.