Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения спортивным директором клуба Пола Эшуорта.

- Что думаете о назначении спортивным директором «Спартака» Пола Эшуорта? Какие ожидания от его работы?

- Я не знаю, кто это. Мне известно только, что это англичанин. Не знаю, какие у него заслуги. Мне кажется, что это одна из комбинаций, которая мало связана с поднятием спартаковского футбола.

- Что вы имеете в виду?

- Если с ним вели переговоры, то, наверное, он где-то себя проявил, но сейчас ситуация такова, что мы изолированы от еврокубков и матчей сборной. Для каких целей приглашать иностранца? А если говорить о развитии спартаковского футбола, то в клубе достаточно своих знающих специалистов. Это наши легендарные футболисты. Если хотят что-то изменить в стратегии развития футбола Академии, возможно, это будет переход на английскую систему. Но у нас другая система. Она отработана многими поколениями. На этой должности должен работать специалист, который знает эту тему, и будет продолжать ее развивать. Другой вопрос, если этот человек пришел в клуб для каких-то бизнес-проектов. Это не имеет отношения к развитию спартаковского футбола.

- Эшуорт владеет русским языком и уже работал в России. Это важно?

- Это зависит только от того, для каких целей его пригласили. Какие менеджерские темы он может принести в «Спартак»? Мне кажется, если он придет с идеями переделать что-то в «Спартаке», то это не серьезно. Сейчас не нужно ничего ломать. Но я не знаю, может у «Спартака» что-то меняется в экономических вопросах, в стратегии клуба. Я даже не сомневаюсь, что он проработает максимум год. Я не вижу ничего, что клуб может выиграть от назначения этого специалиста.

- Спортивный директор обычно в первую очередь занимается трансферами, а российский рынок, судя по всему, ему знаком.

- В «Спартаке» уже есть человек, который недавно завершил карьеру, работает в клубе, и уже освоился. Это Ребров.

- Ребров потянул бы такую должность?

- Конечно. Если ему нужен какой-то консультант, можно было бы на какой-то период взять ему менеджера по экономическим вопросам. Ведь Ребров – спартаковский человек, знает стиль команды. Болельщики его уважают. Надо сохранять традиции. Никогда бы в «Баварии» англичанина не поставили на такую должность. Там работают те, кто прошел через футбол этого клуба. А в «Спартак» приходят все, кому ни лень. Просто по рекомендации. Они не знают ни стиль, ни традиции. Вообще ничего Эшуорт не знает о «Спартаке». Знает только, кого продать и откуда привезти. Это не годится. Потому что это знают многие, если есть что продавать и на что покупать. Если бы команда играла в еврокубках и были бы перспективы заработка больших денег, тогда приглашение Эшуорта было бы нормальным. Но сейчас это не нужно. Минимум два года мы нигде играть не будем. Видимо, есть какая-то тема, которую не знаем ни мы, не специалисты. Надо знать, что в голове у руководителей.

- Стало известно, что руководство «Спартака» готово выделить на зимние трансферы не менее 20 млн. евро. Как оцените эту сумму?

- Для нашего чемпионата этого достаточно. Думаю, что зимой в «Спартак» придут только российские игроки. Какой смысл брать иностранцев, которые могут уйти в любой момент?

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- Сейчас многие покупают иностранцев.

- Берут бразильцев, как, например, «Зенит». Эта страна к нам хорошо относится. А с Европой вопрос надо закрыть. Нельзя с ней связываться. Только с Южной Америкой.

- Если отталкиваться от озвученной суммы, лучше купить пару дорогостоящих футболистов?

- Надо вкладываться на перспективу, потому что мы не играем в еврокубках. Надо думать о том, что будет через два года. Зачем покупать звезду, которая будет сверкать сейчас? Это не принесет особой пользы клубу. Надо развивать тех молодых ребят, которые сейчас есть в команде. У них хороший шанс, пока в команде нет много сильных иностранцев. Если будут играть, то через два года они будут в полном порядке.

Елена Григорьевская