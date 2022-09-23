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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Кержаков: Мне нравится Абаскаль

 
23 Сентября 2022 • 14:18 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о частой смене наставников в «Спартаке».

«Там такая тренерская чехарда была, сколько они поменяли за последние пять лет? А сколько игроков? У нас в этом плане все стабильно. Это огромный фактор», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

При этом вратарь отметил, что ему нравится Гильермо Абаскаль, странно, что его все критикует, сразу тяжело создать чемпионскую команду. Возможно, если ему дадут пару лет, он сможет это сделать, добавил Кержаков.

В текущем сезоне 35-летний футболист принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил два мяча и пять раз сохранил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Михаил Кержаков Гильермо Абаскаль
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