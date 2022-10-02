Ловчев спрогнозировал счёт матча «Зенит» - «Ростов»

В главном матче одиннадцатого тура Премьер-лиги России отношения выяснят «Зенит» и «Ростов». Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал прогноз на битву питерцев и ростовчан.

«Думаю, равной игры не получится. «Зенит» победит с разницей в два-три мяча», - поделился своим мнением Ловчев, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Также Ловчев сделал прогноз на точный счёт матча. По его мнению, «Зенит» обыграет «Ростов» со счётом 3:1.

Отметим, что «Зенит» и «Ростов» в этом чемпионате ещё не проигрывали. Питерцы имеют в своём кармане 26 очков (8 побед и 2 ничьи), а ростовчане – 22 очка (6 побед и 4 ничьи).

Матч «Зенит» - «Ростов» стартует в 16:30. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.