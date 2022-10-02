Карпин: Мы показали, как бороться с мотивированным «Зенитом»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Зенита» (1:3) ответил на вопрос, как бороться с мотивированным «Зенитом».

«Думаю, «Ростов» показал как. Как мы играли до замен. Будь у нас такое количество сборников – возможно, был бы другой результат», - высказался Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Карпин ушёл от ответа на вопрос о том, что ему перестало нравиться в игре своей команды после замен. Тренер «Ростова» предложил журналистам делать выводы сами.

Следующий матч чемпионата России «Ростов» проведёт 9 октября – против «Краснодара» на своём поле.