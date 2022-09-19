В «Зените» подтвердили информацию о возможном получении гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо

В пресс-службе «Зенита» поделились информацией о возможном получении российского гражданства Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива», — приводит слова представителя «сине-бело-голубых» «Чемпионат».

В пресс-службе добавили, что игроки попросили помочь им в данном вопросе, поэтому клуб направил необходимые документы в Российский футбольный союз для того, чтобы понять, возможен ли этот вариант.

Напомним, 25-летние футболисты являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.