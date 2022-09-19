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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» подтвердили информацию о возможном получении гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо

 
19 Сентября 2022 • 21:55 Комментировать (1)
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

В пресс-службе «Зенита» поделились информацией о возможном получении российского гражданства Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива», — приводит слова представителя «сине-бело-голубых» «Чемпионат».

В пресс-службе добавили, что игроки попросили помочь им в данном вопросе, поэтому клуб направил необходимые документы в Российский футбольный союз для того, чтобы понять, возможен ли этот вариант.

Напомним, 25-летние футболисты являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России РФС Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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wild cat
19 Сентября 2022 в 22:27
ай..бразильцы умеють щытать тугрики..)) ришыли сыканомить на налогах..))
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