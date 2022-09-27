Корниленко: «Если Семак выигрывает чемпионат за чемпионатом, значит, прекрасно справляется со своей работой»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Корниленко, ныне занимающий пост спортивного директора в «Крыльях Советов», поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

По мнению Корниленко, наставник «Зенита» прекрасно справляется со своей работой. Напомним, под руководством Семака «сине-бело-голубые» выиграли четыре чемпионских титула кряду.

«Перед кубковым матчем с «Зенитом» я задал ему вопросы, которые меня интересовали: например, как у них построен процесс приобретения игроков и интеграции легионеров в команду. Расспросил Сергея Богдановича про структуру игры и тактику», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Ростов» на четыре очка.