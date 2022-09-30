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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин считает, что Карпин заслужил награду лучшего тренера сентября в РПЛ

30 Сентября 2022 • 16:24 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.30 X 5.60 2 10.00
02.10 16:30

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о признании Валерия Карпина лучшим тренером сентября в РПЛ.

«Ростов» сейчас играет в интересный футбол, поэтому Валерий Георгиевич достоин награды лучшему тренеру месяца», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Карпин совмещает работу в клубе и сборной, а результаты говорят все за него, «Ростов» является крепкой командой, которая может бороться с любым в РПЛ.

Подопечные Карпина занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после десяти туров. Стоит отметить, что «Ростов» пока не проигрывал в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Евгений Алдонин
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