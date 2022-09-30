Алдонин считает, что Карпин заслужил награду лучшего тренера сентября в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о признании Валерия Карпина лучшим тренером сентября в РПЛ.

«Ростов» сейчас играет в интересный футбол, поэтому Валерий Георгиевич достоин награды лучшему тренеру месяца», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Карпин совмещает работу в клубе и сборной, а результаты говорят все за него, «Ростов» является крепкой командой, которая может бороться с любым в РПЛ.

Подопечные Карпина занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после десяти туров. Стоит отметить, что «Ростов» пока не проигрывал в РПЛ.