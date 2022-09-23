Агент Алберто ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Коринтианс»

Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, отреагировал на информацию о выкупе игрока у «Зенита».

«Правда ли что «Коринтианс» хочет выкупить Юри Алберто у «Зенита»? Нет», — приводит слова Кюри «Спорт-Экспресс».

Ранее представитель бразильского клуба рассказал о желании выкупить права на 21-летнего футболиста у санкт-петербургского клуба.

Напомним, форвард выступает за «Коринтианс» на правах аренды с июля текущего года. В нынешнем сезоне Алберто принял участие в десяти матчах чемпионата Бразилии, в которых отметился двумя забитыми мячами.