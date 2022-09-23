Стрепетов: Алберто нужно отпустить в «Коринтианс»

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал возможный трансфер Юри Алберто в «Коринтианс».

«Если Юри Алберто хочет играть за «Коринтианс», то нужно его продать. Думаю, что «Зенит» пойдет на это», — цитирует Стрепетова Legalbet.

Эксперт заявил, что если Алберто хочет играть дома за хорошую команду, то его необходимо отпустить. Это перспективный футболист хорошего уровня, но нельзя его удерживать, нужно уделить больше внимания Ивану Сергееву и Матео Кассьерре, добавил Стрепетов.

Ранее СМИ сообщили о том, что форвард «Зенита» Алберто, находящийся в аренде в «Коринтиансе», может перейти в бразильский клуб на постоянной основе, но агент игрока опроверг данную информацию.