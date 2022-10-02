​Клаудиньо возвращается: «Зенит» назвал состав на матч с «Ростовом»

В главном матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» будет принимать «Ростов». Наставник питерской команды Сергей Семак решил выпустить на футбольное поле таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Как видим, в основной состав «Зенита» вернулся Клаудиньо. Кубковый матч против «Спартака» бразилец пропускал по причине дисквалификации.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» на «Газпром Арене» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.