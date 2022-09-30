Мостовой высказался об иностранных игроках «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Леонида Федуна о бразильцах в составе «Зенита».

«Федун сказал, что «Зенит» без бразильцев можно обыгрывать? Это не его слова, а всех людей, которые играли в футбол. Даже я это говорил», — приводит слова Мостового Sport 24.

Эксперт заявил, что если из состава «Зенита» убрать всех иностранных игроков, то эта команда ни чем не будет отличаться от всех других.

«Спартак» обыграл «сине-бело-голубых» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0 и закрепил свое лидерство в турнирной таблице группы В.