Радченко: «Ростов» может бороться за второе место»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о победе «сине-бело-голубых» над «Ростовом» (3:1) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. В частности, он оценил перспективы подопечных Валерия Карпина в текущем сезоне.

«Ростов» может бороться за второе место. У Карпина очень хорошая команда. Если она будет продолжать играть так же стабильно, то поборется за самые высокие места», - передает слова Дмитрия Metaratings.ru.

После 11 туров «Ростов» набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке «жёлто-синие» встретятся с «Краснодаром» на своем поле.