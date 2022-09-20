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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: Интрига в РПЛ ещё жива

 
20 Сентября 2022 • 18:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об интриге в текущем сезоне РПЛ.

«РПЛ принесла уже много интересного и даже скандалов. Да, «Зенит» идет с отрывом, но я не считаю, что интрига мертва», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что мы увидели, как «Зенит» можно обыгрывать, поэтому может произойти все, что угодно. «Локомотив» показал свой худший старт, а «Ростов», наоборот, продемонстрировал лучший результат, впереди еще много интересного, поэтому пока рано давать оценки командам, добавил Булыкин.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после десяти туров. Его преследователями являются «Ростов» (22) и ЦСКА (20).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Ростов Дмитрий Булыкин РПЛ
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