Булыкин: Интрига в РПЛ ещё жива

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об интриге в текущем сезоне РПЛ.

«РПЛ принесла уже много интересного и даже скандалов. Да, «Зенит» идет с отрывом, но я не считаю, что интрига мертва», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что мы увидели, как «Зенит» можно обыгрывать, поэтому может произойти все, что угодно. «Локомотив» показал свой худший старт, а «Ростов», наоборот, продемонстрировал лучший результат, впереди еще много интересного, поэтому пока рано давать оценки командам, добавил Булыкин.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после десяти туров. Его преследователями являются «Ростов» (22) и ЦСКА (20).