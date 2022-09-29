«Ростов» проиграл впервые в сезоне

В четверг «Ростов» огорчил своих болельщиков. В гостях у «Ахмата» в игре третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России команда Валерия Карпина забила первой, но в ответ пропустила трижды и проиграла со счётом 1:3.

Для «Ростова» это поражение стало первым в сезоне 2022/2023. До этого команда Валерия Карпина выдала серию из 12 матчей без проигрышей.

Теперь «Ростов» будет готовиться к гостевому матчу чемпионата России против «Зенита». Команды сойдутся лицом к лицу в воскресенье, 2 октября. На текущий момент питерцы занимают первое место в таблице Премьер-лиги (26 очков), а ростовчане – второе (22 очка).