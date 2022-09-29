Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» проиграл впервые в сезоне

29 Сентября 2022 • 17:23 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.30 X 5.60 2 10.00
02.10 16:30

В четверг «Ростов» огорчил своих болельщиков. В гостях у «Ахмата» в игре третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России команда Валерия Карпина забила первой, но в ответ пропустила трижды и проиграла со счётом 1:3.

Для «Ростова» это поражение стало первым в сезоне 2022/2023. До этого команда Валерия Карпина выдала серию из 12 матчей без проигрышей.

Теперь «Ростов» будет готовиться к гостевому матчу чемпионата России против «Зенита». Команды сойдутся лицом к лицу в воскресенье, 2 октября. На текущий момент питерцы занимают первое место в таблице Премьер-лиги (26 очков), а ростовчане – второе (22 очка).  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Орещук предположил, какую сумму «Зенит» будет просить за Мостового
18:27 · Кубок России
Первое поражение «Ростова» в сезоне - видео видео
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Александр Мостовой – об интересе к Андрею Мостовому из Италии: «Может, думают, что это мой сын»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Агент сообщил о желании Кучаева получать больше игрового времени в ЦСКА
17:25 · Кубок России
Осинькин: «Мы решили не рисковать Глушенковым»
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» проиграл впервые в сезоне
17:16 · Россия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может активировать опцию выкупа Гомеса в январе слухи
17:15 · Кубок России
Карпин оценил игру с «Ахматом» на «нормально»
17:08 · Кубок России
Ташуев: «Главная мотивация, чтобы болельщики получили удовольствие от футбола»
17:00 · Кубок России
«Факел» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:47 · Кубок России
​Черчесов высказался перед кубковой битвой «Спартака» и «Зенита»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Черникова снова прооперируют
16:28 · Россия. Премьер-лига
​РФС работает над бронью от мобилизации для игроков РПЛ и Первой лиги
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков прокомментировал потерю места в основе «Зенита»
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Долгов уверен, что «Химки» не вылетят
Все новости
Рекомендуем