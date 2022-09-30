Барриос сможет сыграть против «Ростова»

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос прилетел из расположения сборной Колумбии и будет готовиться к ближайшему матчу своей команды. Коллектив Сергея Семака 2 октября проведет матч с «Ростовом», он состоится в Санкт-Петербурге.

«Вилмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», - заявил Sport24 агент футболиста Луис Фелипе Поссо.

Напомним, что из-за несовпадения календаря Фонбет Кубка России с международными матчами Барриос вынужден был пропустить кубковый поединок «сине-бело-голубых» против «Спартака», который закончился победой москвичей со счетом 3:0.