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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос сможет сыграть против «Ростова»

30 Сентября 2022 • 22:54 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос прилетел из расположения сборной Колумбии и будет готовиться к ближайшему матчу своей команды. Коллектив Сергея Семака 2 октября проведет матч с «Ростовом», он состоится в Санкт-Петербурге.

«Вилмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», - заявил Sport24 агент футболиста Луис Фелипе Поссо.

Напомним, что из-за несовпадения календаря Фонбет Кубка России с международными матчами Барриос вынужден был пропустить кубковый поединок «сине-бело-голубых» против «Спартака», который закончился победой москвичей со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вилмар Барриос
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