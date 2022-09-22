Экс-игрок «Зенита» Вьештица: «Плохо, что «Зенит» сейчас — гегемон в РПЛ»

Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о результатах «сине-бело-голубых» в РПЛ.

«Плохо, что «Зенит» сейчас — гегемон в РПЛ. Это видно по любой игре. Даже против «Спартака», ЦСКА, «Динамо». На поле есть только одна команда», — приводит слова Вьештицы Legalbet.

Бывший футболист считает, что сейчас «Зенит» — это как «Барселона» при Хосепе Гвардиоле, с которой мог бороться только «Реал». Неизвестно, почему так происходит и когда это изменится, добавил Вьештица.

Напомним, санкт-петербургский клуб выиграл последние четыре розыгрыша Российской премьер-лиги, а в текущем сезоне «Зенит» лидирует, набрав после десяти туров 26 очков.