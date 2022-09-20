Силкин выступил против натурализации иностранных игроков

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможное получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Мое мнение — в сборной России должны играть наши, российские футболисты. От того, что мы бразильских игроков натурализуем, уровень российского футбола не поднимем», — заявил Силкин «Матч ТВ».

Тренер считает, что необходимо развивать свое, было бы приятнее слышать фамилии: Иванов, Петров, Сидоров.

Ранее представитель «Зенита» рассказал, что футболисты сами изъявили желание получить российское гражданство и попросили клуб помочь им в этом вопросе.