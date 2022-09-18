Андрей Мостовой заявил, что будет работать для своей узнаваемости в Европе

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос об игре против защитника «Динамо» Эли Дасы.

«Я в первый раз увидел этого игрока, если честно. Не знал, чего от него ожидать. Он тоже не знал, чего от меня ожидать? Ну, будем работать, в том числе и чтобы меня тоже знали в Европе», — цитирует слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний футболист «сине-бело-голубых» забил пять мячей и записал на свой счет две голевые передачи в 13 играх с учетом всех турниров. Трудовой договор Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.