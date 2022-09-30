«Зенит» проведёт ещё один товарищеский матч против «Црвены Звезды»

Петербургский «Зенит» договорился с «Црвеной Звездой» о проведении ещё одного товарищеского матча 22 ноября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Обновленный план сотрудничества, который стороны успешно реализуют в этом году, утвержден 3 июля 2022», – говорится в сообщении с официального сайта «сине-бело-голубых». Напомним, что в тот день клубы провели спарринг в Сочи, в котором четырёхкратный подряд чемпион России одержал победу со счётом 2:1.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первую строчку, набрав 28 баллов после десяти игр.

