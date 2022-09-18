Семшов назвал бредом новость о возможном получении российского гражданства Клаудиньо и Малкомом

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о возможном получении российского гражданства игроками «Зенита» Клаудиньо и Малкомом Филипе.

«Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо уже не раз привлекались в сборную Бразилии. Это полный бред выдавать им гражданство России, не вижу в этом смысла», — заявил Семшов «РБ Спорту».

Экс-игрок считает, что данная новость является фейковой, потому что самим бразильцам это не нужно, а в сборной России итак есть хорошие футболисты.

«Зенит» является единоличным лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков после десяти туров.