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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Кержаков рассказал, что мог завершить карьеру этим летом

 
23 Сентября 2022 • 10:25 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился информацией о том, что мог повесить перчатки и бутсы на гвоздь этим летом.

«В какой-то момент хотел закончить. Но потом появилась мысль: закончу сейчас, а если через 2–3 месяца захочу вернуться? Подписал контракт», – рассказал многократный чемпион России в интервью «Чемпионату». Также вратарь поведал о тяжелом моральном состоянии, что влияло не раз на его решение. Тем не менее Кержаков планирует закрыть все имеющиеся в «Зените» цели, которые, по его словам, носят чисто статистический характер.

Напомним, что за «сине-бело-голубых» Кержаков выступает с 2015 года, сыграв 64 матча в рамках чемпионата и взяв все четыре последних золота в футболке «Зенита».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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