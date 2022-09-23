Михаил Кержаков рассказал, что мог завершить карьеру этим летом

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился информацией о том, что мог повесить перчатки и бутсы на гвоздь этим летом.

«В какой-то момент хотел закончить. Но потом появилась мысль: закончу сейчас, а если через 2–3 месяца захочу вернуться? Подписал контракт», – рассказал многократный чемпион России в интервью «Чемпионату». Также вратарь поведал о тяжелом моральном состоянии, что влияло не раз на его решение. Тем не менее Кержаков планирует закрыть все имеющиеся в «Зените» цели, которые, по его словам, носят чисто статистический характер.

Напомним, что за «сине-бело-голубых» Кержаков выступает с 2015 года, сыграв 64 матча в рамках чемпионата и взяв все четыре последних золота в футболке «Зенита».

