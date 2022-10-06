Червиченко считает, что к «Зениту» никому не дадут приблизиться

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко высказал своё мнение о судействе в чемпионате России.

«Как только кто-то приближается и говорят о конкуренции, тут же дают по ушам. Вот сейчас приблизится «Спартак» к «Зениту» очка на 2-3 - и точно так же получит по ушам. Никому не дадут приблизиться. Давайте про интригу забудем», - цитирует бизнесмена «РБ-Спорт».

Червиченко считает, что в случае, когда команды в турнирной таблице МИР Российской премьер-лиги будут очень близко подбираться к клубу из Санкт-Петербурга, судьи начнут принимать решения в спорных ситуациях в пользу «сине-бело-голубых».

У предпринимателя также есть в распоряжении информация о том, что существует прямое указание о неназначении штрафных ударов в случае фола игрока команды соперника на футболисте «Ростова» Николае Комличенко.