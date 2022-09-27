Барбоза: Карпин известен в Европе, может без проблем там работать

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина возглавить испанский клуб.

«Карпин — хороший тренер. К нему может быть интерес, особенно в Испании, где его хорошо знают», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Агент считает, что Карпин достиг хорошего прогресса за последний год работы, тренера знают в Европе, он без каких-либо проблем может работать там, но не факт, что сам Карпин хочет этого, ведь он возглавляет сборную России.

После десяти туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.