Игонин назвал цель, к которой идёт «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о цели, которую ставит руководство «сине-бело-голубых».

«Зенит» давно идет к определенной цели. Эта цель - выигрывать и проходить все дальше в ЛЧ. Все остальные команды думают только о чемпионате России. И это все, конечно, видно», - приводит слова Игонина Metaratings.ru.

Напомним, что нынешний сезон еврокубков российские клубы пропускают из-за дисквалификации.

После 11 туров РПЛ подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.