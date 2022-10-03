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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин назвал цель, к которой идёт «Зенит»

03 Октября 2022 • 10:35 Комментировать
Зенит
3:1
Ростов
окончен

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о цели, которую ставит руководство «сине-бело-голубых».

«Зенит» давно идет к определенной цели. Эта цель - выигрывать и проходить все дальше в ЛЧ. Все остальные команды думают только о чемпионате России. И это все, конечно, видно», - приводит слова Игонина Metaratings.ru.

Напомним, что нынешний сезон еврокубков российские клубы пропускают из-за дисквалификации.

После 11 туров РПЛ подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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