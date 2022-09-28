Названы кандидаты на звание лучшего тренера сентября в РПЛ

Официальный сайт Российской премьер-лиги объявил кандидатов на звание лучшего тренера по итогам сентября.

В список вошли Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Нижний Новгород») и Дмитрий Пятибратов («Факел»).

Отметим, что наставники лидирующих «Зенита» и «Ростова» одержали со своими подопечными по три победы в трёх играх первого месяца осени. У «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» – по шесть очков на аналогичной дистанции. Новый тренер воронежского клуба смог набрать четыре балла за два поединка.

Обладатель награды будет выбран голосованием экспертов чемпионата России, телеканала «Матч Премьер», а также болельщиков в сообществе VK

