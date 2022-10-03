«Спартак» усилится зимой»: Орлов не спешит короновать «Зенит»

Не стоит спешить с коронацией петербургского «Зенита» в чемпионате России. Таким мнением поделился футбольный комментатор Геннадий Орлов.

«Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен. Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится…» - приводятся слова комментатора на страницах «Спорт-экспресс».

После 11 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 29 баллов и располагается на первом месте в таблице. На второй строчке идет ЦСКА (23), а далее расположились «Ростов» и «Спартак», набравшие по 22 пункта.