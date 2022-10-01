В «Црвене Звезде» готовы играть с любым российским клубом

Спортивный директор сербского клуба «Црвена Звезда» Митар Мркела выразил готовность белградского коллектива в дальнейшем приезжать в Россию.

«Если любой российский клуб заинтересован в проведении товарищеского матча с нашей командой, то мы обязательно откликнемся на их предложения», — рассказал функционер в интервью Sport24. По словам Мркелы, предстоящий поединок с «Зенитом» в Санкт-Петербурге станет последним для белградцев в текущем году. Возможность проведения спаррингов усложняет и плотный календарь игр «Црвены Звезды» с матчами в чемпионате и Лиге Европы.

Напомним, что белградский клуб во второй раз за год приедет в Россию для игры с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 22 ноября. Первый поединок стороны провели в Сочи перед стартом сезона.

