Михаил Кержаков: «Зенит» предлагал контракт Дзюбе и Оздоеву, но они отказались

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился информацией об уходе из клуба Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева. Оба футболиста сейчас выступают в чемпионате Турции.

«Если я не ошибаюсь, им предлагали сотрудничество. Не знаю, на каких условиях. Их это не устроило», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

При этом вратарь отметил, что футболистов никто не выгонял из команды, они сделали свой выбор.

Напомним, Дзюба выступал за санкт-петербургский клуб с 2015 по 2022 год, а Оздоев с 2018 по 2022 год.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после десяти матчей.