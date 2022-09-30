​Семак оценил «Ростов» Карпина

В ближайшее воскресенье, 2 октября, в рамках одиннадцатого тура Российской премьер-лиги пересекутся «Зенит» и «Ростов». На текущий момент команды занимают соответственно первое (26 очков) и второе (22 очка) места в турнирной таблице. «Зенит» и «Ростов» остаются единственными командами чемпионата с нулём в графе поражений. Наставник питерцев Сергей Семак ответил на вопрос, за счёт чего ростовчанам удаётся так выступать.

«Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные положения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача - всё это позволяет находиться вверху турнирной таблицы», - высказался Семак, чьи слова приведены на страницах сайта «Зенита».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.