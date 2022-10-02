Семак: «Посмотрим, насколько Барриоса хватит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- По составу. Далер Кузяев сегодня остается в запасе на игру. С какими соображениями это связано?

- У нас несколько игроков сыграло полный матч. Естественно, Далеру нагрузка выпала больше всех, как игроку центра поля. Поэтому мы решили ему сегодня дать немножко поменьше игрового времени. Для защитников все-таки проще после нагрузки восстанавливаться, они, наверное, работали чуть меньше, чем игроки центра поля.

- Вилмар Барриос в старте после всех своих переездов, перелетов, очень дальних и непростых. Насколько он готов, по вашим ощущениям?

- Посмотрим. У нас было одно восстановительное занятие, одно предыгровое. Он выглядел неплохо, отчасти уже привык за столько лет летать. Посмотрим, насколько его хватит. На начало матча он готов.