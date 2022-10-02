Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Посмотрим, насколько Барриоса хватит»

02 Октября 2022 • 16:35 Комментировать
Зенит
1:1
Ростов
1 1.27 X 5.90 2 11.00
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- По составу. Далер Кузяев сегодня остается в запасе на игру. С какими соображениями это связано?

- У нас несколько игроков сыграло полный матч. Естественно, Далеру нагрузка выпала больше всех, как игроку центра поля. Поэтому мы решили ему сегодня дать немножко поменьше игрового времени. Для защитников все-таки проще после нагрузки восстанавливаться, они, наверное, работали чуть меньше, чем игроки центра поля.

- Вилмар Барриос в старте после всех своих переездов, перелетов, очень дальних и непростых. Насколько он готов, по вашим ощущениям?

- Посмотрим. У нас было одно восстановительное занятие, одно предыгровое. Он выглядел неплохо, отчасти уже привык за столько лет летать. Посмотрим, насколько его хватит. На начало матча он готов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Далер Кузяев Вилмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Факел 2:2 Торпедо Москва
Идет 58 минута Зенит 1:1 Ростов 1.45 4.80 7.00
02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Мевля и Николсон – в основе «Спартака» на матч в Нижнем Новгороде
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отыгрался в матче с «Зенитом» после удара Комличенко
17:47 · Россия. Премьер-лига
Смолов – в основе «Динамо» на матч с «Ахматом»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» с «Торпедо» разошлись результативным миром - видео видео
17:20 · Россия. Премьер-лига
Как Малком забивал «Ростову» - видео видео
17:09 · Россия. Премьер-лига
​Футболисты «Зенита» вышли на матч РПЛ в футболках с фото бабушек и дедушек
16:55 · Россия. Премьер-лига
Малком забил быстрый гол в ворота «Ростова»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Посмотрим, насколько Барриоса хватит»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Логистические проблемы больше влияют, чем кубковая игра»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Дала ли результат работа над ошибками, только игра может сказать»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Семак сравнил Сергеева с Кассьеррой
16:16 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» опустился в зону «стыков»
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Терюшкову задали вопрос о возможной отставке Гогниева
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Ростова»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо возвращается: «Зенит» назвал состав на матч с «Ростовом»
Все новости
Рекомендуем