Губерниев: «С чемпионством всё ясно, конкурентов у «Зенита» нет»

Популярный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что никто не сможет помешать петербургскому «Зениту» защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне. К этому выводу он пришел после уверенной победы «сине-бело-голубых» над «Ростовом» (3:1).

«С чемпионством все ясно. Первое место играло со вторым. И снова без шансов. «Зенит» был на порядок сильнее «Ростова». Да и вообще конкурентов у «Зенита» нет», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Петербургский клуб набрал 29 очков после 11 туров и единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на шесть баллов.

Напомним, что «Зенит» четыре раз подряд становился чемпионом РПЛ.