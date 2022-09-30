​Кечинов: «Бразилозависимость «Зенита» очевидна»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов согласился с Леонидом Федуном, который выдвинул мнение, что без бразильских футболистов «Зенит» становится не такой уж грозной командой.

«Бразилозависимость «Зенита», конечно, очевидна. Матч со «Спартаком» это ещё раз доказал. Клаудиньо не играл. А когда заменили Малкома и Вендела, команда резко сдала», - высказался Кечинов, чьи слова приводит на своих страницах «Плеймейкер».

Напомним, что в четверг «Спартак» разгромил «Зенит» со счётом 3:0 в матче третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Это была первая победа «красно-белых» над «сине-бело-голубыми» за пять лет.

Отметим, что «Зенит» завоёвывал титул чемпиона России в каждом из четырёх последних сезонов.