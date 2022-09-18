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Радченко - о возможном получении российского гражданства Малкома и Клаудиньо: «Надо просто подождать» эксклюзив

 
18 Сентября 2022 • 12:33 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер футбольной академии клуба Дмитрий Радченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не слышал о том, что игроки команды Малком и Клаудиньо могут принять российское гражданство. Однако, специалист призвал просто подождать.  

«Я не знаю. Ничего об этом не слышал. В российские СМИ много информации вкидывается разной. Я думаю, надо просто подождать», — сказал Радченко.

25-летний Клаудиньо перешёл в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» летом 2021 года за 12 миллионов евро. Его контракт с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до 2027 года.

25-летний Малком стал игроком команды Сергея Семака летом 2019 года, он перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Соглашение с российским клубом рассчитано до 2027 года.

«Зенит» после 10 туров набрал 26 очков и ушёл на международную паузу единоличным лидером в турнирной таблице РПЛ. Ближайший преследователь «Ростов» имеет в активе 22 очка. В 11-м туре «Зенит» на своём поле примет как раз «Ростов». Встреча состоится 2 октября на «Газпром Арене».  


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко РПЛ Клаудиньо Малком Филипе
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