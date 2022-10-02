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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов не уверен, что Карпин сможет переиграть Семака тактически

02 Октября 2022 • 12:45 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.27 X 5.90 2 11.00
Через 3 ч. 14 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

Специалист считает петербуржцев фаворитами этого противостояния, благодаря более высокому уровню игроков в составе команды.

«Наверное, «Зенит» победит, учитывая проигрыш «Спартаку» в Кубке России. Хотя и Карпин создал хорошую атмосферу в «Ростове», команда при нём стала организованнее. Может ли Карпин тактически переиграть Семака? Это будет очень сложно. Думаю, стоит ожидать много голов», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится сегодня, 2 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. Напомним, что на данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая команду Карпина на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Сергей Семак Александр Тарханов
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ЗЕНИТ РОСТОВ
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