Радченко прокомментировал смерть основателя «Смены» Бесова

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о смерти основателя школы «Смена» Дмитрия Бесова.

«Это несомнительная потеря для ленинградской школы футбола. Мы все его дети. Благодарны ему, потому что его школа до сих пор функционирует», — цитирует слова Радченко «Чемпионат».

Специалист отметил, что «Смена» выпустила многих футболистов, которые добивались успеха, например, Олег Саленко получил «Золотую бутсу» чемпионата мира, Андрей Аршавин был капитаном сборной России.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков после десяти туров.