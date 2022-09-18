Мостовой негативно отреагировал на возможное получение российского гражданства Клаудиньо и Малкомом

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном получении паспортов РФ игроками «Зенита» Клаудиньо и Малкомом Филипе.

«Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что Ари является хорошим человеком и нападающим, но у нас в стране живут 150 миллионов людей, поэтому такой вопрос подниматься не должен.

Клаудиньо забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 9 матчах текущего сезона с учетом всех турниров, а Малком записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач в 12 встречах.