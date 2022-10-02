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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» отыгрался в матче с «Зенитом» после удара Комличенко

02 Октября 2022 • 17:50 Комментировать
Зенит
2:1
Ростов
1 1.75 X 2.70 2 9.50
2-й тайм

В начале второго тайма центрального матча 11-го тура Премьер-лиги «Ростов» забил мяч в ворота «Зенита» и сравнял счёт (1:1). На 47-й минуте Александр Сильянов прорвался по краю поля и доставил мяч к углу вратарской, где Николай Комличенко в борьбе с Деяном Ловреном переправил мяч в сетку.

Если данный поединок завершится вничью, «Ростов» настигнет ЦСКА на втором месте, набрав 23 очка в свой актив. На этот момент коллектив Сергея Семака опережает конкурентов минимум на четыре очка.

Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.

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ЗЕНИТ РОСТОВ
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