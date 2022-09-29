В «Монце» опровергли слухи об интересе к Мостовому

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал слухи об интересе итальянского клуба к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

«Монца» не интересуется Мостовым», — приводит слова Галлиани «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Мостового заинтересована «Верона».

В текущем сезоне 24-летний Мостовой провёл за «Зенит» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. После 10 туров подопечные Сергея Семака уверенно возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 26 набранных очков.

Действующий контракт футболиста с питерским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.