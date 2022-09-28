Шкриньяр: «Обязан Джампаоло всем»

Словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр свою карьеру в Италии начинал в «Сампдории», и он считает, что многим обязан Марко Джампаоло - человеку, под началом которого работал в Генуе. По его словам, даже в самые неудачные дни Джампаоло всегда старался поддерживать его.

- Я обязан ему всем. Всегда, когда вижусь с ним в ходе матчей, благодарю его. В начале карьеры в Италии у меня были проблемы, я получал красные карточки, иногда привозил пенальти, но каждый раз он подбадривал меня. Может, он видел во мне что-то, чего не видели другие, - вспомнил Шкриньяр в эфире телеканала Dazn.