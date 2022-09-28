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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр: «Обязан Джампаоло всем»

28 Сентября 2022 • 19:18 Комментировать
Сампдория
...
Монца
1 2.30 X 3.40 2 3.15
02.10 16:00

Словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр свою карьеру в Италии начинал в «Сампдории», и он считает, что многим обязан Марко Джампаоло - человеку, под началом которого работал в Генуе. По его словам, даже в самые неудачные дни Джампаоло всегда старался поддерживать его.

- Я обязан ему всем. Всегда, когда вижусь с ним в ходе матчей, благодарю его. В начале карьеры в Италии у меня были проблемы, я получал красные карточки, иногда привозил пенальти, но каждый раз он подбадривал меня. Может, он видел во мне что-то, чего не видели другие, - вспомнил Шкриньяр в эфире телеканала Dazn. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Марко Джампаоло Милан Шкриньяр
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САМПДОРИЯ МОНЦА
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