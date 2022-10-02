Вице-президент «Сампдории» пояснил причины увольнения Джампаоло

В восьмом туре Серии А в чемпионате Италии произошла вторая отставка - после поражения со счетом 0:3 от «Монцы» «Сампдория» уволила Марко Джампаоло. Любопытно, что первым клубом, расставшимся с тренером, была как раз «Монца», после чего команда одержала две победы кряду.

Что касается «Сампдории», то увольнение Джампаоло прокомментировал вице-президент клуба Карло Ромей:

- Увольнение подтверждено. Мы не сообщили о нем сразу, потому что сперва хотели сказать самому тренеру. Мне жаль, «Мистер» - профессионал, я не сомневаюсь в этом. Очень жаль, что расстаемся таким образом, - цитирует слова Ромео ITASportPress.