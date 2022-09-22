«Взял и ушёл» - Раноккия покинул «Монцу»

«Монца» и Андреа Раноккия расстались по обоюдному согласию, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Причины, по которым сотрудничество продлилось лишь пару месяцев, не сообщаются. Возможно, Андреа, в прошлом выступавшему за миланский «Интер», стало не по себе в команде, в которой заправляют бывшие боссы «Милана» - Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани.

Любопытно, что расставание произошло в тот момент, когда Раноккия залечивал травму, которая вывела его из строя как минимум до конца ноября. Возможно, именно этот поворот событий и вынудил Берлускони с Галлиани расторгнуть контракт с игроком, который не в состоянии приносить сейчас пользу.